За Чехию нам ответите — страны Балтии выгоняют российских дипломатов. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n153703-za-chehiu-nam-otvetite-strany-baltii-vygonyaut-rossiyskih-diplomatov.html

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Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высылают российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией из-за причастности РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

В частности, Латвия высылает из страны одного российского дипломата. Об этом сообщили сайте МИД Латвии.

Латвия заинтересована формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях. Действия России уже длительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью, — говорится в заявлении ведомства.

Также аналогичные меры принял МИД Литвы. Ведомство вручило ноту представителю посольства России в стране, в которой объявило двух российских дипломатов персонами нон грата, говорится на сайте министерства.

В МИД Литвы отметили, что решение было принято в тесной координации с латвийскими и эстонскими партнерами.

Одного дипломата также решило выслать Министерство иностранных дел Эстонии.

Сегодня Эстония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией после взрыва 2014 года у Врбетице. Такая деятельность России нарушает международное право, подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемой, — говорится в сообщении министерства



Напомним, Чехия обвинила Кремль в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складе боеприпасов в селе Врбетице, который привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя более шести лет правительство Чехии официально обвинило Москву в организации диверсии.

НАТО и ЕС поддержали Чехию в конфликте с Россией. Североатлантический альянс заявил о «полной солидарности» с Прагой. Союзники Чехии выразили «глубокую обеспокоенность дестабилизирующими действиями России, которые продолжаются в евроатлантическом пространстве».