ГРУ России причастно к взрывам на военных складах в Болгарии — расследование

https://racurs.ua/n153724-gru-rossii-prichastno-k-vzryvam-na-voennyh-skladah-v-bolgarii-rassledovanie-foto.html

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ГРУ России причастно к взрывам на складах в Болгарии — согласно расследованию болгарской службы «Радио Свобода» и Bellingcat, сотрудники Главного разведуправления страны-агрессора находились на территории Болгарии во время серии взрывов на военных складах в 2014—2015 годах.

Они, вероятно, причастны к отравлению «Новичком» болгарского торговца оружием Омеляна Гебрева, склады которого российские агенты взорвали в чешском Врбетице осенью 2014 года. Операцией ГРУ по подрыву боеприпасов в Чехии руководил россисйкий генерал, указывает издание.

В 2014 году в населенных пунктах Горни-Лом, Костенец, Мыглиж и городе Казанлык произошли подозрительные взрывы на складах боеприпасов и оружия. В Горни-Лом погибли 15 человек. В 2015 году с разницей меньше месяца (дважды) взрывались объекты на Вазовском машиностроительном заводе «Сопот» (село Иганово), который производит противотанковые боеприпасы, зенитные ракеты и другое вооружиние.

Официальная София так и не установила виновных, но журналисты-расследователи совместно с Bellingcat, вышли на ГРУ. Данные о перелетах из России в Болгарию и обратно указывают на то, что агенты РФ прибывали перед взрывами, а сразу после инцидентов покидали страну.

Ко всем взрывам, по данным СМИ, причастен Владимир Моисеев, который использовал псевдоним «Владимир Попов». Он четыре раза посетил Болгарию в 2014 году и один раз в 2015 году. Все поездки совпадали с днями взрывов. Кроме этого, Моисеева разыскивают в Черногории — Подгорица считает его одним из организаторов неудачной попытки государственного переворота в 2016 году.

Напомним, Чехия обвинила Кремль в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складе боеприпасов в селе Врбетице, который привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя более шести лет правительство Чехии официально обвинило Москву в организации диверсии. НАТО и ЕС поддержали Чехию в конфликте с Россией. Североатлантический альянс заявил о «полной солидарности» с Прагой. Союзники Чехии выразили «глубокую обеспокоенность дестабилизирующими действиями России, которые продолжаются в евроатлантическом пространстве».