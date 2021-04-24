COVID-19 подтвердили у 12,7 тыс. человек, почти 400 смертей за сутки - Минздрав

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 24 апреля обнаружили у 12,7 тыс. человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 392 пациентов. Такие данные в субботу обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

В Украине зафиксировано уже 2 млн 17 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 апреля, — 12 тыс. 711. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Летальных случаев — 392, — говорится в сообщении главы Минздрава.

В то же время выздоровели на протяжении последних пяти дней больше пациентов чем заболели.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 3 тыс. 508 человек;

летальных случаев — 392;

выздоровели — 13 тыс. 687 человек;

В пятницу наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: Днепропетровской области (1 тыс. 268),

Киеве (1 тыс. 27),

Харьковской области (964),

Одесской области (841),

Киевской области (815).

Вчера лаборатории осуществили 92 тыс. 136 тестов методами ПЦР, ИФА и с помощью исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

23 апреля 14 тыс. 339 человек было привито против COVID-19.