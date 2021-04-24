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COVID-19 виявили у 12,7 тис. осіб, майже 400 смертей за добу — МОЗ

COVID-19 виявили у 12,7 тис. осіб, майже 400 смертей за добу — МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

24 кві 2021, 08:38
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Коронавірус в Україні станом на ранок 24 квітня виявили у 12,7 тис. осіб, на жаль хвороба забрала життя 392 пацієнтів. Такі дані у суботу оприлюднив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук.

В Україні зафіксовано вже 2 млн 17 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 квітня, — 12 тис. 711. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників. Летальних випадків — 392, — йдеться в повідомленні глави МОЗ.

Водночас одужалих п’ятий день поспіль більше, аніж нових інфікованих.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 3 тис. 508 осіб;

  • летальних випадків — 392;

  • одужало — 13 тис. 687 осіб;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: Дніпропетровській області (1 тис. 268),

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Заповненість ліжок в Україні / РНБО

  • Києві (1 тис. 27),

  • Харківській області (964),

  • Одеській області (841),

  • Київській області (815).


Вчора лабораторії здійснили 92 тис. 136 тестувань методами ПЛР, ІФА та за допомогою досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

23 квітня 14 тис. 339 осіб було щеплено проти COVID-19.

Джерело: Ракурс


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