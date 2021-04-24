COVID-19 виявили у 12,7 тис. осіб, майже 400 смертей за добу — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n153723-covid-19-vyyavyly-u-12-7-tys-osib-mayje-400-smertey-za-dobu-moz-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 24 квітня виявили у 12,7 тис. осіб, на жаль хвороба забрала життя 392 пацієнтів. Такі дані у суботу оприлюднив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук.

В Україні зафіксовано вже 2 млн 17 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 квітня, — 12 тис. 711. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників. Летальних випадків — 392, — йдеться в повідомленні глави МОЗ.

Водночас одужалих п’ятий день поспіль більше, аніж нових інфікованих.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 508 осіб;

летальних випадків — 392;

одужало — 13 тис. 687 осіб;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: Дніпропетровській області (1 тис. 268),

Києві (1 тис. 27),

Харківській області (964),

Одеській області (841),

Київській області (815).

Вчора лабораторії здійснили 92 тис. 136 тестувань методами ПЛР, ІФА та за допомогою досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

23 квітня 14 тис. 339 осіб було щеплено проти COVID-19.