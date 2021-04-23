У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. У парламентському комітеті з охорони здоров’я очікують восени 2021 року четверту хвилю коронавірусу, яка може бути ще складнішою.

Проте імунологи дотримуються дещо іншої думки, повідомляє «24 канал».

На думку лікаря-імунолога Бориса Донського, ситуація може покращитися — за умови, якщо в Україні щеплять достатню кількість людей, а нові критичні штами коронавірусу не з’являться.

Якщо вони не з’являться, а достатньо потужна вакцинація відбудеться за літо, то на осінь я б не дивився так песимістично, — зазначив він.

За словами медика, буде більш ніж достатньо, якщо буде виконаний оприлюднений урядом план вакцинації, котрий передбачає щеплення до кінця року 22 млн українців.

Проте, зазначає Донський, є сумніви щодо реалістичності цієї цифри — за два місяці в Україні вакцинували менше ніж 0,5 млн осіб.

Тому, я не знаю, як можна буде організувати 22 млн, — зазначив він.

Донський зазначає, що, можливо, потрібно вакцинувати хоча б 10 млн осіб, проте це мають бути люди з конкретних регіонів, які ще не хворіли й мають більший ризик ускладнень.

Якщо за літо цих людей провакцинувати, тоді можна оптимістично прогнозувати, що восени 2021 року не буде нової хвилі коронавірусу, — зазначив він.

Нагадаємо, за весь час пандемії коронавірусу в Україні зафіксовано вже понад 2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.