Росіяни запропонували провести нормандський саміт на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n153709-rosiyany-zaproponuvaly-provesty-normandskyy-samit-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, російські найманці й далі порушують режим «тиші».

Куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що РФ пропонує Німеччині та Франції до 27 квітня обговорити перемир’я на Донбасі. Про його відповідний лист повідомили РИА «Новости», автентичність якого Козак підтвердив агентству.

Він також пропонує провести зустріч безпосередньо на Донбасі — за участю України та бойовиків ДНР і ЛНР.

Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів, — заявив Козак.

Країни «нормандського формату» поки ніяк не відреагували на цю заяву Росії.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо про пропозицію провести зустріч політичних радників «нормандської четвірки» на лінії розмежування на Донбасі. При цьому українська делегація в ТКГ не говорила, що Москва пропонувала залучити ЛДНР.

Пізніше у зверненні до президента Росії Володимира Путіна український лідер Володимир Зеленський запропонував йому зустрітися на Донбасі. Але Путін відповів, що обговорювати питання війни на Донбасі українському президенту слід з ватажками ЛДНР.