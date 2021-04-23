Перелік дозволених товарів у «червоній» зоні карантину розширили. Фото: promin.cv.ua

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Перелік товарів, які можна купити в «червоній» зоні карантину, розширено.

Кабмін вирішив розширити перелік товарів у цій зоні, оскільки на травневі свята багато українців працюватимуть на городах. Раніше продаж цих товарів, а, відповідно, і робота спеціалізованих квіткових магазинів була заборонена в населених пунктах «червоної» зони. Тепер крім розсади можна буде купити квіти і добрива. Про це йдеться в постанові Кабміну № 374 від 21 квітня 2021 року.

Також ця постанова передбачає, що фізичні особи-підприємці та їх наймані співробітники, які займалися роздрібною торгівлею квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах (КВЕД 47.76), зможуть отримати виплати в розмірі 8 тис. грн.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявляв, що в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити «червону» зону карантину — з неї можуть вийти Київ та ще 5 регіонів. Зараз у цій зоні 12 регіонів.

Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що «червону» зону можуть покинути Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.