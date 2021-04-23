Чотири роки самотності – моряк жив один на покинутому кораблі за рішенням суду. Фото: http://myship.com/

https://racurs.ua/ua/n153707-chotyry-roky-samotnosti-moryak-jyv-odyn-na-pokynutomu-korabli-za-rishennyam-sudu.html

Ракурс

Чотири роки на самоті провів сирійський моряк Мохаммед Айша на покинутому кораблі MV Aman біля берегів Єгипту.

Тепер йому нарешті дозволили покинути судно і він відправився додому, пише BBC.

У липні 2017 року судно MV Aman затримали в єгипетському порту Адабія. У вантажного судна були прострочені захисне обладнання та класифікаційні свідоцтва. При цьому ліванські підрядники не оплатили паливо, а власники MV Aman у Бахрейні постали перед фінансовими труднощами.

Оскільки єгипетський капітан корабля зійшов на берег, місцевий суд оголосив Мохаммеда Айшу, старшого офіцера корабля, законним опікуном, охоронцем MV Aman.

Мохаммед, який народився в сирійському середземноморському портовому місті Тартус, стверджує, що йому не пояснили значення такого судового наказу. Лише за кілька місяців, коли інші члени екіпажу почали залишати корабель, хлопець зрозумів, що відбувається.

Наступні чотири роки моряк вимушено провів на судні. У серпні 2018 року Мохаммед дізнався, що померла його мати. Тоді чоловік почав серйозно замислюватися про суїцид.

За законом він був змушений залишатися на борту, при цьому йому не платили, він був деморалізований і відчував себе з кожним днем дедалі гірше. Вночі, за словами Мохаммеда, корабель нагадував йому могилу.

Власники судна стверджують, що намагалися допомогти моряку, але в них були зв’язані руки, адже вони не могли вплинути на суд або замінити Мохаммеда кимось іншим. За їхніми словами, Мохаммед взагалі не повинен був підписувати наказ суду.

Кілька місяців тому Міжнародна федерація транспортних робітників (ITF) взяла на контроль ситуацію з моряком, однак і судновласник, і єгипетська влада нічого не робили. Минулого тижня ITF запропонувала призначити «юридичною охороною» «Aman» свого представника. Суд цю пропозицію схвалив.

Як я себе почуваю? Неначе я нарешті вийшов з в’язниці. Я нарешті збираюся возз'єднатися зі своєю сім'єю. Я побачу їх знову, — розповів моряк в голосовому повідомленні, відправленому під час дороги в його рідну Сирію.



За даними Міжнародної організації праці, сьогодні у світі налічується понад 250 схожих судових справ, коли екіпажі в результаті просто залишають судна напризволяще. У 2020 році було зареєстровано 85 таких нових випадків, що вдвічі більше, ніж попереднього року.

Нагадаємо, в Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в наркоторгівлі. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн наркотиків.