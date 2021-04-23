Москва виводить війська з окупованого Криму, скрін з відео

https://racurs.ua/ua/n153705-rosiya-zabyraie-viyska-z-okupovanogo-krymu-video.html

Ракурс

Російські військові разом зі своєю технікою завантажуються на літаки, ешелони та кораблі й покидають окупований Крим, знімаючи все на відео.



У п’ятницю, 23 квітня, Росія почала відводити війська від кордонів з Україною та з окупованого Криму. Про це завив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, назвавши такий різкий розворот військ плановим заходом через закінчення навчань.



У Міноборони РФ вже показали відео, як російські війська забираються з окупованого Криму.



На кадрах видно, як російські військовослужбовці разом із технікою завантажуються на десантні кораблі, залізничні платформи та військово-транспортні літаки.



Так, на залізничній станції у Феодосії на поїзди вантажать військову техніку та особовий склад підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту — їм їхати до Росії 1,3 тис. км.



А на залізничній станції Керчі були завантажені техніка та озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання Південного військового округу.



На узбережжі полігону Опук підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії і Чорноморського флоту завантажились у десантні кораблі.







Зазначимо, що інформації про відведення російських військ від кордону України на Донбасі наразі немає.

Нагадаємо, у четвер, 22 квітня, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив що Росія починає відводити війська Південного та Західного військових округів від українських кордонів з 23 квітня.



За словами російського міністра, він поставив завдання генеральному штабу, командувачам військ військових округів та повітряно-десантних військ спланувати і розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації.