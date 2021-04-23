У СІЗО повісився підозрюваний у вбивстві і зґвалтуванні семирічної дівчинки на Херсонщині

Затриманий за вбивство та зґвалтування семирічної Марійки Борисової повісився в СІЗО, фото: «Верже»

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Ракурс

На Херсонщині у СІЗО повісився 62-річний житель селища Щасливе, затриманий за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марійки Борисової.

Чоловік перебував у СІЗО, поки у цій справі тривало слідство. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на речницю поліції Херсонської області Тетяну Скубу.

Зазначається, що раніше він вже намагався вчинити самогубство — перед затриманням у Щасливому перерізав вени на руках. Проте тоді поліцейські вчасно викликали медиків і життя підозрюваного врятували.

Борисова зникла 7 березня — пішла гратися з друзями біля двору та не повернулася. Попри розгорнуту пошукову операцію за участі поліції, нацгвардійців та волонтерів, дитину не знайшли.

11 березня під час повторного огляду території села Щасливе тіло дівчинки виявив місцевий житель у сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь.

14 березня затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві дитини — місцевого жителя 1958 року народження. 18 березня у поліції повідомили, що він зізнався у скоєному злочині.