Теракт у церкві Московського патріархату запланували бойовики ОРДЛО. Фото: syl.ru

https://racurs.ua/ua/n153704-okupanty-planuut-provokaciu-rozvidka-dopovila-pro-terakt-u-cerkvi-moskovskogo-patriarhatu.html

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Провокації та теракти на свята планують окупанти на території Донбасу, яку контролюють проросійські бойовики.

Розвідка дізналася, що 25 квітня ворог запланував низку провокацій проти України, щоб дискредитувати Збройні сили України. Сепаратисти хочуть використати озброєння та військову техніки з нанесенням маскування типу «піксель», яке використовується українською армією. Про це 23 квітня повідомив прес-центр Генерального штабу ЗСУ.

Встановлено, що одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку. Московські куратори планують для цього залучити бойовиків із «Союзу добровольців Донбасу». Вони повинні імітувати наступ на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Також ворог запланував теракт під час проведення Великодньої служби в одній із церков Московського патріархату, що може призвести до масових жертв серед прихожан.

Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців не боятися російського агресора, та заявив, що росіяни ширять серед українців «вірус страху», брязкаючи зброєю та збільшуючи психологічний тиск.