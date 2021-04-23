Теракт в церкви Московского патриархата запланировали боевики ОРДЛО. Фото: syl.ru

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Провокации и теракты на праздники планируют оккупанты на территории Донбасса, которую контролируют пророссийские боевики.

Разведка узнала, что 25 апреля враг запланировал ряд провокаций против Украины, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины. Сепаратисты хотят использовать вооружение и военную техники с нанесением маскировки типа «пиксель», которая используется украинской армией. Об этом 23 апреля сообщил пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении. Московские кураторы планируют для этого привлечь боевиков из «Союза добровольцев Донбасса». Они должны имитировать наступление на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования первых позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

Также враг запланировал теракт во время проведения Пасхальной службы в одной из церквей Московского патриархата, что может привести к массовым жертвам среди прихожан.

Указанное даст возможность России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации, — отметили в Генштабе.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев не бояться российского агрессора, и заявил, что россияне распространяют среди украинцев «вирус страха», бряцая оружием и увеличивая психологическое давление.