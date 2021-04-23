В СИЗО повесился подозреваемый в убийстве и изнасиловании семилетней девочки на Херсонщине

Задержанный за убийство и изнасилование семилетней Марии Борисовой повесился в СИЗО, фото: «Верже»

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На Херсонщине в СИЗО повесился 62-летний житель поселка Счастливое, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании семилетней Марии Борисовой.

Мужчина находился в СИЗО, пока в этом деле продолжалось следствие. Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на пресс-секретаря полиции Херсонской области Татьяну Скубу.

Отмечается, что ранее он уже пытался совершить самоубийство — перед задержанием в Счастливом перерезал вены на руках. Однако тогда полицейские вовремя вызвали медиков и жизни подозреваемого спасли.

Борисова исчезла 7 марта — пошла играть с друзьями возле двора и не вернулась. Несмотря на развернутую поисковую операцию с участием полиции, нацгвардейцев и волонтеров, ребенка не нашли.

11 марта во время повторного осмотра территории села Счастливое тело девочки обнаружил местный житель в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений.

14 марта задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка — местного жителя 1958 года рождения. 18 марта, в полиции сообщили, что он признался в совершенном преступлении.