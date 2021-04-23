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Ракурс
Москва выводит войска из оккупированного Крыма, скрин с видео

Россия забирает войска из оккупированного Крыма — Шойгу показал видео

23 апр 2021, 16:29
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Российские военные вместе со своей техникой загружаются на самолеты, эшелоны и корабли и покидают оккупированный Крым, снимая все на видео.

В пятницу, 23 апреля, Россия начала отводить войска от границы с Украиной и из оккупированного Крыма. Об этом завил министр обороны РФ Сергей Шойгу, назвав такой резкий разворот войск плановым мероприятием из-за окончания учений.

В Минобороны РФ уже показали видео, как российские войска убираются из оккупированного Крыма.

На кадрах видно, как российские военные вместе с техникой загружаются на десантные корабли, железнодорожные платформы и военно-транспортные самолеты.

Так, на железнодорожной станции в Феодосии на поезда грузят военную технику и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты — им ехать в Россию 1,3 тыс. км.

А на железнодорожной станции Керчи были загружены техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения Южного военного округа.

На побережье полигона Опук подразделения морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота загрузились в десантные корабли.

Отметим, что информации об отводе российских войск от границы Украины на Донбассе пока нет.

Напомним, в четверг, 22 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля.

По словам российского министра, он поставил задачу генеральному штабу, командующим войск военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

Источник: Ракурс


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