Москва выводит войска из оккупированного Крыма, скрин с видео

https://racurs.ua/n153705-rossiya-zabiraet-voyska-iz-okkupirovannogo-kryma-shoygu-pokazal-video.html

Ракурс

Российские военные вместе со своей техникой загружаются на самолеты, эшелоны и корабли и покидают оккупированный Крым, снимая все на видео.



В пятницу, 23 апреля, Россия начала отводить войска от границы с Украиной и из оккупированного Крыма. Об этом завил министр обороны РФ Сергей Шойгу, назвав такой резкий разворот войск плановым мероприятием из-за окончания учений.



В Минобороны РФ уже показали видео, как российские войска убираются из оккупированного Крыма.



На кадрах видно, как российские военные вместе с техникой загружаются на десантные корабли, железнодорожные платформы и военно-транспортные самолеты.



Так, на железнодорожной станции в Феодосии на поезда грузят военную технику и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты — им ехать в Россию 1,3 тыс. км.



А на железнодорожной станции Керчи были загружены техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения Южного военного округа.



На побережье полигона Опук подразделения морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота загрузились в десантные корабли.



Отметим, что информации об отводе российских войск от границы Украины на Донбассе пока нет.



Напомним, в четверг, 22 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля.



По словам российского министра, он поставил задачу генеральному штабу, командующим войск военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.