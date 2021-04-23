Четыре года одиночества – моряк жил один на брошенном корабле по решению суда (ФОТО)

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Ракурс

Четыре года в одиночестве провел сирийский моряк Мохаммед Айша на покинутом корабле MV Aman возле берегов Египта.

Теперь ему наконец-то разрешили покинуть судно и мужчина отправился домой, пишет BBC.

В июле 2017 года судно MV Aman задержали в египетском порту Адабия. У грузового судна были просрочены защитное оборудование и классификационные свидетельства. При этом ливанские подрядчики не оплатили топливо, а владельцы MV Aman в Бахрейне столкнулись с финансовыми трудностями.

Так как египетский капитан корабля сошел на берег, местный суд объявил Мохаммеда Айшу, старшего офицера корабля, законным опекуном, охранником MV Aman.

Мохаммед, который родился в сирийском средиземноморском портовом городе Тартус, утверждает, что ему не объяснили значение такого судебного приказа. Только через несколько месяцев, когда другие члены экипажа стали покидать корабль, парень понял, что происходит.

Следующие четыре года моряк вынуждено провел на судне. В августе 2018 года Мохаммед узнал, что умерла его мать. Тогда мужчина стал серьезно задумываться о суициде.

По закону он был вынужден оставаться на борту, при этом ему не платили, он был деморализован и чувствовал себя с каждым днем все хуже. Ночью, по словам Мохаммеда, корабль напоминал ему могилу.

Владельцы судна утверждают, что пытались помочь моряку, но у них были связаны руки, так как они не могли повлиять на суд или заменить Мохаммеда кем-то другим. По их словам, Мохаммед вообще не должен был подписывать приказ суда.

Несколько месяцев назад Международная федерация транспортных работников (ITF) взяла на контроль ситуацию с моряком, однако и судовладелец, и египетские власти бездействовали. На прошлой неделе ITF предложила назначить «юридической охраной» «Aman» своего представителя. Суд это предложение одобрил.

Как я себя чувствую? Как будто я наконец-то вышел из тюрьмы. Я наконец-то собираюсь воссоединиться со своей семьей. Я увижу их снова, — рассказал моряк в голосовом сообщении, отправленном во время дороги в его родную Сирию.



По данным Международной организации труда, на сегодняшний день в мире насчитывается больше 250 подобных судебных дел, когда экипажи в итоге просто оставляют судна на произвол судьбы. В 2020 году было зарегистрировано 85 таких новых случаев, что в два раза больше, чем в предыдущем году.

Напомним, в Испании задержали троих украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн наркотиков.