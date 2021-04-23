Перечень разрешенных товаров в «красной» зоне карантина расширили. Фото: promin.cv.ua

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Перечень товаров, которые можно купить в «красной» зоне карантина, расширили.

Кабмин решил расширить перечень товаров в этой зоне, поскольку на майские праздники многие украинцы будут работать на огородах. Ранее продажа этих товаров, а, соответственно, и работа специализированных цветочных магазинов была запрещена в населенных пунктах «красной» зоны. Теперь кроме рассады можно будет купить цветы и удобрения. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 374 от 21 апреля 2021 года.

Также это постановление предусматривает, что физические лица-предприниматели и их наемные работники, которые занимались розничной торговлей цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.76), смогут получить выплаты в размере 8 тыс. грн.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что в Украине в ближайшее время могут в два раза сократить «красную» зону карантина — из нее могут выйти Киев и еще 5 регионов. Сейчас в этой зоне 12 регионов.

Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что «красную» зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.