Россияне предложили провести нормандский саммит на Донбассе. Фото: УП

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Война на Донбассе продолжается, российские наемники и дальше нарушают режим «тишины».

Куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что РФ предлагает Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. О его соответствующем письме сообщили «РИА новости», подлинность которого Козак подтвердил агентству.

Он также предлагает провести встречу непосредственно на Донбассе — с участием Украины и боевиков ДНР и ЛНР.

Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров, — заявил Козак.

Страны «нормандского формата» пока никак не отреагировали на это заявление России.

Напомним, в начале недели стало известно о предложении провести встречу политических советников «нормандской четверки» на линии разграничения на Донбассе. При этом украинская делегация в ТКГ не говорила, что Москва предлагала привлечь ЛДНР.

Позже в обращении к президенту России Владимиру Путину украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему встретиться на Донбассе. Но Путин ответил, что обсуждать вопросы войны на Донбассе украинскому президенту следует с главарями ЛДНР.