Ігнорування коронавірусу українцями пояснила соціолог, фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n153694-ukrayinciv-anarhistiv-malo-shtrafuut-sociolog-pro-ignoruvannya-koronavirusu.html

Ракурс

Карантин в Україні не дає бажаного результату через ставлення громадян до запроваджених правил. Рівень толерантності українців до будь-яких заборон дуже низький. Це пов’язано з тим, що в менталітеті українців присутня анархічна нотка.



Дуже багато українців ігнорують карантин, хоча бояться коронавірусу. Причини такого ставлення до запроваджених в країні обмежень пояснила соціолог Євгенія Близнюк в інтерв’ю виданню «Новое время».



Психолог зазначила, що сьогодні українці все ж більше бояться коронавірусу, ніж рік тому. Це пов’язано з тим, що минулого року у багатьох не було близьких знайомих, які перехворіли ковідом.



Тепер, як показують дані за квітень 2021 року, такі вже у 46% українців хтось з оточення мав коронавірус, і люди мали змогу переконатися, що хвороба проходить дуже по-різному.



Однак, попри страх, багато українців все одно не дотримуються карантину, каже соціолог.

Так, у нас є певний нігілізм і зневага до засобів захисту в суспільстві. Але це радше пов’язано з тим, що така анархічна нотка в нашому менталітеті. Адже в історії незалежної України незначна практика ефективних заборон, і рівень нашої толерантності до заборон дуже низький. Україна в принципі це вольниця за своїм психотипом, — вважає Близнюк.

На її думку, цим пояснюється те, що на відміну від європейських країн, в Україні «мало кого штрафують, і ніхто не бачить, щоб людину без маски зупинили, зробили зауваження».