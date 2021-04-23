Наслідки пожежі в національному музеї «Тюрма на Лонцького», фото: Володимир В’ятрович

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Пожежа завдала значних руйнувань національному музею «Тюрма на Лонцького», який розташований у Львові на місті колишньої в’язниці, котра у XX ст. Використовувалася як політична в’язниця польською, радянською та нацистською владами.

Займання сталося у прилеглій до музею котельні СБУ вчора, 22 квітня. Охоронець музею помітив густий дим у коридорах і о 15.38 викликав пожежників. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович.

Ймовірно, причиною займання стало коротке замикання в електромережі.

Завдяки пожежникам постраждалих людей немає, проте зазнав значних пошкоджень найцінніший експонат музею — сама споруда в’язниці, у якій понищені електропроводка та опалення, невідкладною є реставрація.

Зайнялися перекриття даху (балки на горищі), обвуглилися вікна першого поверху, частина шиб на всіх трьох поверхах вибита, а деякі вікна пожежники змушені були виривати, зрізати двері. Частина даху таки вигоріла, — розповів директор музею Руслан Забілий. — Гасіння призвело до затоплення приміщень музею, вода досі стоїть і руйнує будівлю.

Зазначається, що завдяки хоробрості працівниці музею Лідії Тополевської, яка кинулася рятувати спадщину та історичні цінності, вдалося уникнути низки руйнувань. Проте найцінніше майно — архів ОУН та УПА, а також спеціалізована бібліотека Центру досліджень визвольного руху, що зберігаються у музеї, тепер під загрозою затоплення, як і вцілілі наразі фондосховища та лабораторія музею.