Последствия пожара в национальном музее «Тюрьма на Лонцкого», фото: Владимир Вятрович

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Ракурс

Пожар нанес значительные разрушения национальному музею «Тюрьма на Лонцкого», расположенному во Львове на месте бывшей тюрьмы, которая в XX веке использовалась как политическая тюрьма польской, советской и нацистской властями.

Возгорание произошло в прилегающей к музею котельне СБУ вчера, 22 апреля. Охранник музея заметил густой дым в коридорах и в 15.38 вызвал пожарных. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

Благодаря пожарным пострадавших людей нет, однако получил значительные повреждения самый ценный экспонат музея — само здание тюрьмы, в котором уничтожены электропроводка и отопление, неотложной является реставрация.

Занялось перекрытия крыши (балки на чердаке), обуглились окна первого этажа, часть стекол на всех трех этажах выбита, а некоторые окна пожарные вынуждены были вырывать, срезать двери. Часть крыши таки выгорела, — рассказал директор музея Руслан Забилый. — Тушение привело к затоплению помещений музея, вода до сих пор стоит и разрушает здание.

Отмечается, что благодаря храбрости работницы музея Лидии Тополевской, которая бросилась спасать наследство и исторические ценности, удалось избежать ряда разрушений. Однако самое ценное имущество — архив ОУН и УПА, а также специализированная библиотека Центра исследований освободительного движения, которые хранятся в музее, теперь под угрозой затопления, как и уцелевшие фондохранилища и лаборатория музея.