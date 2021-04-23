Киев требует от Москвы объяснений из-за войск на границе. Фото: gazeta.ru

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МИД Украины отреагировал на отвод российских войск от государственной границы.

В Киеве уверены, что отвод армады ВС России ослабит напряженность. При этом именно отвод войск не останавливает ни эскалацию, ни российско-украинский конфликт в целом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба дипломатического ведомства.

Во-первых, заявления — это хорошо, но мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО. Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться обратно. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины, — отметил министр.

Кулеба утверждает, что Россия должна объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей было нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границу с Украиной.

Также дипломат поблагодарил международных партнеров за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации. Кулеба убеждает, что именно эти действия побудили Россию к сворачиванию беспрецедентно опасных учений. Кроме того, министр призвал своих партнеров не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России.

Напомним, в четверг, 22 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля. Шойгу подчеркнул, что он поставил задачу генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.