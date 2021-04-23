Дмитрий Нескоромный, фото: delo.ua

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Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному, которого подозревают в заказе покушения на коллегу — начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Соответствующее решение было принято 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

Таким образом, решением апелляционного суда было отменено решение Шевченковского райсуда Киева от 10 февраля, которым Нескоромному был избран арест сроком на два месяца (срок истекал 10 апреля).

Свое решение апелляционный суд мотивировал тем, что, СБУ как орган досудебного расследования при избрании меры пресечения Нескоромному предоставила недостаточно документов, которые подтвердили, что Нескоромный находится в международном розыске, в частности спецслужба не обращалась в Интерпол, чтобы получить для суда соответствующее подтверждение.

При таких обстоятельствах, следственный судья пришел к преждевременному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения ходатайства органа досудебного расследования, — отмечается в решении апелляционного суда.

Напомним, в марте Нескоромный рассказал, как происходило установление прослушивания в кабинете главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.