Дмитро Нескоромний, фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n153691-zaochnyy-aresht-neskoromnogo-skasuvaly.html

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Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному, котрого підозрюють в замовленні замаху на колегу — начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Відповідне рішення було ухвалене 6 квітня. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Таким чином, рішенням апеляційного суду було скасоване рішення Шевченківського райсуду Києва від 10 лютого, яким Нескоромному було обрано арешт строком на два місяці (термін завершувався 10 квітня).

Своє рішення апеляційний суд мотивував тим, що, СБУ як орган досудового розслідування під час обрання запобіжного заходу Нескоромному надала недостатньо документів, які підтвердили, що Нескоромний перебуває у міжнародному розшуку, зокрема спецслужба не зверталася до Інтерполу, щоб отримати для суду відповідне підтвердження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов передчасного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування, — зазначається в рішенні апеляційного суду.

Нагадаємо, у березні Нескоромний розповів, як відбувалося встановлення прослуховування в кабінеті очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.