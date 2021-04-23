Київ запроваджує особливі карантинні правила в церквах до Великодняhttps://racurs.ua/ua/n153690-kyyiv-zaprovadjuie-osoblyvi-karantynni-pravyla-v-cerkvah-do-velykodnya.htmlРакурс
Карантин у церквах Києва запроваджує влада столиці. Особливі правила діятимуть на час Великодня.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
Міський голова вважає, що Великодні свята і тривалі вихідні треба провести так, аби «у середині травня ми знову не отримали різкого сплеску захворюваності».
Уранці 23 квітня міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ухвалив особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.
Столична влада рекомендує:
- керівникам церков та релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі;
- храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень;
- храми мають обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів приміщення, забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях.
Міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх роз’яснити необхідність дотримання карантину прихожанам.
Кличко повідомив, що 23 квітня Всеукраїнська рада церков ухвалить єдине рішення про те, яким чином відбуватиметься освячення кошиків.