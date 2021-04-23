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Ракурс
Київ запроваджує особливі карантинні правила в церквах до Великодня, фото — Громадське

Київ запроваджує особливі карантинні правила в церквах до Великодня

23 кві 2021, 12:51
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Карантин у церквах Києва запроваджує влада столиці. Особливі правила діятимуть на час Великодня.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Міський голова вважає, що Великодні свята і тривалі вихідні треба провести так, аби «у середині травня ми знову не отримали різкого сплеску захворюваності».

Уранці 23 квітня міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ухвалив особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Столична влада рекомендує:


  • керівникам церков та релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі;
  • храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень;
  • храми мають обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів приміщення, забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях.

Міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх роз’яснити необхідність дотримання карантину прихожанам.

Кличко повідомив, що 23 квітня Всеукраїнська рада церков ухвалить єдине рішення про те, яким чином відбуватиметься освячення кошиків.

Джерело: Ракурс


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