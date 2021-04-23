Збройні сили проводять навчання ППО на межі окупованого Криму, скрін з відео

https://racurs.ua/ua/n153689-zbroyni-syly-provodyat-navchannya-ppo-poblyzu-krymu-video-z-poligonu.html

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В Херсонській області на одному з полігонів проходять навчання підрозділів протиповітряної оборони, що несуть бойову службу на межі з окупованим Кримом. Навчання відбуваються на тлі погроз Кремля та скупчення російських військ на анексованому півострові.



В ході тактико-спеціальних навчань українські військовослужбовці вдосконалюють майстерність володіння тактичними прийомами ведення протиповітряного бою, розповіли у штабі ООС та оприлюднили відео з полігону.



За словами командувача Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергія Наєва, всі заходи бойової підготовки відпрацьовуються в умовах максимально наближених до бойових. Бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів та зенітних установок під час навчань намагаються уникати шаблонності та діяти непередбачувано для умовного противника, зазначив Наєв.

Для військовослужбовців під час тренувань завжди в пригоді досвід, набутий в ході участі в Антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, тому щоразу основна увага приділяється інженерному обладнанню вогневих позиції, їх охороні та обороні, а також швидкій зміні позицій, — наголосив командувач.

Захід має на меті вдосконалити вишкіл екіпажів та розрахунків. Цього разу підрозділи здійснили марш у визначений район, розгорнули комплекси ЗРК та виконали пошук і умовне знищення повітряних цілей.

Проведені навчання та вмілі дії військовослужбовців засвідчили те, що повітряний простір півдня знаходиться під надійним контролем об'єднаних сил Збройних Сил України, — заявив Наєв.



Нагадаємо, влітку Україна проведе військові навчання з п’ятьма країнами НАТО.