Індія знову оновила COVID-рекорд. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n153688-ponad-300-tys-hvoryh-indiya-schodnya-onovluie-covid-rekordy.html

Ракурс

Статистика коронавірусу в Індії продовжує бити нові рекорди.

За минулу добу, 22 квітня, в країні виявили 332 тис. 730 нових випадки зараження коронавірусом. Це — новий світовий рекорд з початку пандемії. Померли за добу 2 тис. 263 хворих. Про це повідомляє Times of India з посиланням на дані МОЗ країни.

Попередній рекорд Індія встановила тільки напередодні — 314 тис. 835 нових випадків коронавірусу за добу. Загалом із початку пандемії в Індії захворіли 16 млн 263 тис. 695 осіб, а померли 186 тис. 920 заражених. Медики заявляють, що в лікарнях бракує кисню.

Крім того, 23 квітня в інфекційній лікарні для «коронавірусних» пацієнтів в місцевості Вірар за 70 км від Мумбаї сталася пожежа у відділенні інтенсивної терапії. Внаслідок надзвичайної події загинули 14 осіб.

Нагадаємо, в Індії зараз відбувається наймасштабніший спалах коронавірусу — щодня там реєструється офіційно 280−290 тис. хворих. Масштабні інфікування можу спровокувати появу нового штаму, який при потраплянні в Україну спричинити нову хвилю епідемії.