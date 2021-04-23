Штучний інтелект «зламав код» найдавніших біблійних рукописів

Штучний інтелект розкрив таємницю найдавніших біблійних манускриптів

https://racurs.ua/ua/n153687-shtuchnyy-intelekt-zlamav-kod-naydavnishyh-bibliynyh-rukopysiv.html

Ракурс

Сувої Мертвого моря (або Кумранські рукописи) — це найдавніші у світі біблійні манускрипти, що містять тексти Старого Завіту та низку до цього невідомих давньоєврейських текстів. З 40-х років XX ст. археологи знайшли близько 950 фрагментів цих стародавніх текстів.

Проте, хто саме був їхнім автором, залишалося невідомим, оскільки рукописи анонімні. Штучний інтелект допоміг ученим пролити світло на це питання, «зламавши код» цих стародавніх манускриптів. Про це повідомляє прес-служба Гронінгенського університету (Нідерланди).

У своєму дослідженні учені зосередилися на одному з цих сувоїв — знайденому у 1947 році Великому сувої пророка Ісаї. Це один із найбільших і найкраще збережених біблійних сувоїв.

За допомогою спеціально створеної нейронної мережі учені проаналізували написання в тексті сувою однієї з букв («алеф»), яка там зустрічається понад 5 тис. разів.

Для людини обробити таким масив даних було б неможливо. Крім того, штучному інтелекту спочатку потрібно було відділити сліди чорнил від фону (шкіри або папірусу, на якому було записано текст).

Аналіз підтвердив ранішу здогадку істориків, що початок і кінець рукопису могли написати різні люди.

Чорнильні сліди — індивідуальні. Вони безпосередньо пов’язані з рухом м’язів людини, — зазначають дослідники.

Аналіз літер показав, що особи, які записали цей манускрипт, належали до однієї школи письма (наприклад, батько міг навчити писати сина), проте їхнє вміння «копіювати» було на дуже високо рівні, тому раніше вченим не вдавалося виявити відповідні відмінності в написанні.