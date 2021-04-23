Рівень госпіталізації перевищено в 16 областях. Фото:

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Рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідає нормі лише у восьми областях України.

Нормі за рівнем госпіталізацій відповідають Закарпатська (33,4 при нормі 60 на 100 тис. населення), Івано-Франківська (40,4), Кіровоградська (53,5), Львівська (49,3), Одеська (48,3), Тернопільська (53,1), Херсонська (54,2) та Чернівецька (57,7) області. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Але переважна більшість областей, а це 16 регіонів та Київ, має перевищені показники госпіталізації. Найгірша ситуація з госпіталізацією спостерігається в Хмельницькій області (103,6). У Києві рівень госпіталізацій становить 64,9.

Рівень заповненості ліжок із киснем у лікарнях перевищено у пяти регіонах — Києві (65,2% при нормі 65%), Донецькій (67,9%), Одеській (68,2%), Сумській (66,1%) та Харківській (68,4%).

Епідеміологічний поріг коронавірусу перевищено в 14 областях. В Києві та 10 областях епідпоріг у межах норми.

Найвищі показники у Донецькій та Черкаській областях — 174,3% та 168,0% від 100% епідеміологічного порогу, а найменший — у Вінницькій області 61,3%.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявляв, що в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити «червону» зону карантину — з неї можуть вийти Київ та ще 5 регіонів. Зараз у цій зоні 12 регіонів.

Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що «червону» зону можуть покинути Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.