Уровень госпитализации превышен в 16 областях. Фото:

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Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует норме лишь в восьми областях Украины.

Норме по уровню госпитализаций соответствуют Закарпатская (33,4 при норме 60 на 100 тыс. населения), Ивано-Франковска (40,4), Кировоградская (53,5), Львовская (49,3), Одесская (48,3), Тернопольская (53,1), Херсонская (54,2) и Черновицкая (57,7) области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Но подавляющее большинство областей, а это 16 регионов и Киев, имеет превышенные показатели госпитализации. Наихудшая ситуация с госпитализацией наблюдается в Хмельницкой области (103,6). В Киеве уровень госпитализаций составляет 64,9.

Уровень заполненности коек с кислородом в больницах превышен в пяти регионах — Киеве (65,2% при норме 65%), Донецкой (67,9%), Одесской (68,2%), Сумской (66,1%) и Харьковской (68,4%).

Эпидемиологический порог коронавируса превышен в 14 областях. В Киеве и 10 областях эпидпорог в пределах нормы.

Самые высокие показатели в Донецкой и Черкасской областях — 174,3% и 168,0% от 100% эпидемиологического порога, а наименьший — в Винницкой области 61,3%.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что в Украине в ближайшее время могут в два раза сократить «красную» зону карантина — из нее могут выйти Киев и еще 5 регионов. Сейчас в этой зоне 12 регионов.

Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что «красную» зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.