На Евересті в альпіністів виявили коронавірус, фото: ua.news

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Коронавірус досягнув найвищого піка у світі, вкотре довівши, що він не вибирає людей ні за статусом, ні за родом занять.

Лише за кілька тижнів після того, як Еверест знову відкрився для альпіністів після річного закриття, COVID-18 знову тут дав про себе знати. Щонайменше в одного альпініста, який брав участь у сходженні на найвищу вершину у світі, виявили коронавірус. Про це повідомляє BBC.



Зазначається, що діагноз підтвердився у норвезького альпініста Ерланда Несса. Його ізолювали у лікарні на вісім днів. Перед цим Несс шість днів почувався зле у горах, і 15 квітня його гелікоптером евакуювати до медичного закладу.



Крім норвезького альпініста, позитивний тест на коронавірус виявився у шерпа, який брав участь у сходженні на Еверест.



За словами Несса, він не знає, де міг підхопити вірус, але припускає, що міг заразитися, перебуваючи в одному з чайних будиночків в долині Кхумбу. Він додав, що міг би зробити більше, щоб захистити себе, наприклад, старанніше мити руки та носити маску цілий день.

Не багато людей використовували маски під час походу, — зазначив Несс.

Альпініста доправили до столиці Непала Катманду, де провели три тести на COVID-19 у двох лікарнях. Усі вони дали позитивний результат. 22 квітня Несс нарешті одужав, що підтвердилося негативним результатом тесту.



Видання зазначає, що пандемія завдала великого удару по економіці Непалу, який значною мірою покладається на доходи, отримані від експедицій на Еверест. Тому в країні сподіваються, що після річної перерви сотні іноземних альпіністів приїдуть цього весняного сезону до найвищої гори світу, щоб здійснити сходження.