SpaceX запускає пілотований Crew Dragon-2 до МКС, скріншот відео

Пілотований корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX стартує 23 квітня до Міжнародної космічної станції (МКС).

Crew Dragon-2 доправляє до МКС чотирьох астронавтів. Запуск корабля з допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 здійснюють зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида.

До складу екіпажу Crew Dragon-2 входять представники відразу трьох космічних агентств:

астронавти NASA Меган Макартур (командир корабля) і Шейн Кимбро (пілот);

астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке;

астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Запуск пілотованого Crew Dragon-2 здійснюється в рамках комерційної пілотованої програми NASA і контракту з компанією SpaceX, яка є розробником корабля і носія.

Багаторазова спускається капсула корабля зробить вже свій другий політ до МКС. Вперше вона використовувалася під час випробувального пілотованого польоту Crew Dragon до МКС навесні 2020 року. Першу ступінь ракети-носія Falcon 9, яка після запуску повинна буде приземлитися в вертикальному положенні на автоматичну платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці, використають учетверте.

Екіпаж корабля буде працювати на МКС близько шести місяців в складі загального екіпажу станції з семи чоловік. У суботу, 24 квітня Crew Dragon стикується з МКС в автоматичному режимі. До станції вперше зістикують відразу два корабля Crew Dragon.

Якийсь час астронавти Crew Dragon-2 будуть перебувати на МКС одночасно з екіпажем Crew Dragon-1, який наразі працює на станції і також складається з чотирьох осіб. Повернення корабля Crew Dragon-1 планується 28 квітня.