Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX стартует 23 апреля к Международной космической станции (МКС).

Crew Dragon-2 доставляет к МКС четырех астронавтов. Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 осуществляется со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств:

астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот);

астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке;

астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-2 осуществляется в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя.

Многократная спускаемая капсула корабля уже во второй раз летит к МКС. Впервые она использовалась во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной 2020 года. Многоразовую первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая после запуска должна будет приземлиться в вертикальном положении на автоматическую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике, используют в четвертый раз.

Экипаж корабля будет работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. В субботу, 24 апреля Crew Dragon состыкуется с МКС в автоматическом режиме. К станции впервые состыкуют сразу два корабля Crew Dragon.

Какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1, который сейчас работает на станции и также состоит из четырех человек. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется 28 апреля.