На Эвересте у альпинистов обнаружили коронавирус,

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Ракурс

Коронавирус достиг наивысшего пика в мире, в очередной раз доказав, что он не выбирает людей ни по статусу, ни по роду занятий.



Лишь через несколько недель после того, как Эверест открылся для альпинистов после годового карантина, COVID-18 снова здесь дал о себе знать. По меньшей мере у одного альпиниста, который участвовал в восхождении на самую высокую вершину в мире, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает BBC.



Отмечается, что диагноз подтвердился у норвежского альпиниста Эрланда Несса. Его изолировали в больнице на восемь дней. Перед этим Несс шесть дней чувствовал себя плохо в горах, и 15 апреля его вертолетом эвакуировали в медицинское учреждение.



Кроме норвежского альпиниста, положительный тест на коронавирус подтвердился в шерпа, который участвовал в восхождении на Эверест.



По словам Несса, он не знает, где подхватил вирус, но предполагает, что мог заразиться, находясь в одном из чайных домиков в долине Кхумбу. Он добавил, что мог бы сделать больше, чтобы защитить себя, например, усерднее мыть руки и носить маску целый день.

Не многие люди использовали маски во время похода, — отметил Несс.

Альпиниста доставили в столицу Непала Катманду, где провели три теста на COVID-19 в двух больницах. Все они дали положительный результат. 22 апреля Несс наконец выздоровел, что подтвердилось отрицательным результатом теста.



Издание отмечает, что пандемия нанесла большой удар по экономике Непала, который в значительной степени полагается на доходы, полученные от экспедиций на Эверест. Поэтому в стране с надеждой ждут, что после годового перерыва сотни иностранных альпинистов приедут в этот весенний сезон к самой высокой горе мира, чтобы совершить восхождение.