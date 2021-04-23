Искусственный интеллект «взломал код» древнейших библейских рукописей

Искусственный интеллект раскрыл тайну древних библейских манускриптов

https://racurs.ua/n153687-iskusstvennyy-intellekt-vzlomal-kod-drevneyshih-bibleyskih-rukopisey.html

Ракурс

Свитки Мертвого моря (или Кумранские рукописи) — это древнейшие в мире библейские манускрипты, содержащие тексты Ветхого Завета и ряд до этого неизвестных древнееврейских текстов. С 40-х годов XX в. археологи нашли около 950 фрагментов этих древних текстов.

Однако, кто именно был их автором, оставалось неизвестным, поскольку рукописи анонимны. Искусственный интеллект помог ученым пролить свет на этот вопрос, «взломав код» этих древних манускриптов. Об этом сообщает пресс-служба Гронингенского университета (Нидерланды).

В своем исследовании ученые сосредоточились на одном из этих свитков — найденном в 1947 году Большом свитке пророка Исаи. Это один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся библейских свитков.

С помощью специально созданной нейронной сети ученые проанализировали написание в тексте свитка одной из букв («алеф»), которая там встречается более 5 тыс. раз.

Для человека обработать таким массив данных было бы невозможно. Кроме того, искусственному интеллекту сначала нужно было отделить следы чернил от фона (кожи или папируса, на котором был записан текст).

Анализ подтвердил раннюю догадку историков, начало и конец рукописи могли написать разные люди.

Чернильные следы — индивидуальные. Они непосредственно связаны с движением мышц человека, — отмечают исследователи.

Анализ букв показал, что лица, которые записали этот манускрипт, принадлежали к одной школе письма (например, отец мог научить писать сына), однако их умение «копировать» было на очень высоком уровне, поэтому раньше ученым не удавалось обнаружить соответствующие различия в написании.