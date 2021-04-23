Индия вновь обновила COVID-рекорд. Фото:

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Ракурс

Статистика коронавируса в Индии продолжает бить новые рекорды.

За минувшие сутки, 22 апреля, в стране выявили 332 тыс. 730 новых случая заражения коронавирусом. Это — новый мировой рекорд с начала пандемии. Умерли за сутки 2 тыс. 263 больных. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на данные Минздрава страны.

Предыдущий рекорд Индия установила только накануне — 314 тыс. 835 новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в Индии заболели 16 млн 263 тыс. 695 человек, а умерли 186 тыс. 920 зараженных. Медики заявляют, что в больницах не хватает кислорода.

Кроме того, 23 апреля в инфекционной больнице для «коронавірусних» пациентов в местности Вірар за 70 км от Мумбаи произошел пожар в отделении интенсивной терапии. В результате чп погибли 14 человек.

Напомним, в Индии сейчас происходит самая масштабная вспышка коронавируса — ежедневно там регистрируется официально 280−290 тыс. больных. Масштабные инфицирования могу спровоцировать появление нового штамма, который при попадании в Украину повлечь новую волну эпидемии.