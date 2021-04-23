Вооруженные силы проводят учения ПВО на границе оккупированного Крыма, скрин с видео

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В Херсонской области на одном из полигонов проходят учения подразделений противовоздушной обороны, несут боевую службу на границе с оккупированным Крымом. Учения проходят на фоне угроз Кремля и скопления русских войск на аннексирована полуострове.



В ходе тактико-специальных учений украинские военнослужащие совершенствуют мастерство владения приемами ведения противовоздушной боя, рассказали в штабе ООС и обнародовали видео с полигона.



По словам командующего Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наев, все мероприятия боевой подготовки отрабатываются в условиях максимально приближенных к боевым. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок во время учений стараются избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника, отметил Наев.

Для военнослужащих во время тренировок всегда пригодится опыт, приобретенный в ходе участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, поэтому каждый раз основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций, их охране и обороне, а также быстрой смене позиций, — отметил командующий.

Цель учений — усовершенствовать подготовку экипажей и расчетов. На этот раз подразделения совершили марш в определенный район, развернули комплексы ЗРК и выполнили поиск и условное уничтожение воздушных целей.

Проведенные учения и умелые действия военнослужащих показали, что воздушное пространство юга находится под надежным контролем объединенных сил Вооруженных Сил Украины, — заявил Наев.





Напомним, летом Украина проведет военные учения с пятью странами НАТО.