Киев вводит особые карантинные правила в церквях на Пасху

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Карантин в церквях Киева вводят власти столицы. Особые правила будут действовать на время Пасхи.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Мэр считает, что пасхальные праздники и длительные выходные надо провести так, чтобы «в середине мая мы снова не получили резкого всплеска заболеваемости».

Утром 23 апреля городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Столичные власти рекомендуют:

руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме;

храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений;

храмы должны ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 кв. м помещения, обеспечить температурный скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях.

Городская власть встречалась с представителями всех конфессий и призвала их разъяснить необходимость соблюдения карантина прихожанам.

Кличко сообщил, что 23 апреля Всеукраинский совет церквей примет единое решение о том, каким образом будет происходить освящение корзин.