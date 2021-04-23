Київ вимагає від Москви пояснень через війська на кордоні. Фото: gazeta.ru

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МЗС України відреагувало на відведення російських військ від державного кордону.

У Києві впевнені, що відведення армади ЗС Росії послабить напруженість. При цьому саме відведення військ не зупиняє ані ескалацію, ані російсько-український конфлікт в цілому. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає прес-служба дипломатичного відомства.

По-перше, заяви — це добре, але ми хотіли б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені нашою розвідкою і розвідкою НАТО. По-друге, ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України, — зазначив міністр.

Кулеба переконує, що Росія повинна пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародному співтовариству навіщо їй було потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною.

Також дипломат подякував міжнародним партнерам за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації. Кулеба переконує, що саме ці дії спонукали Росію до згортання безпрецедентно небезпечних навчань. Крім того, міністр закликав своїх партнерів не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії.

Нагадаємо, у четвер, 22 квітня, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив що Росія починає відводити війська Південного та Західного військових округів від українських кордонів з 23 квітня. Шойгу наголосив, що він поставив завдання генеральному штабу, командувачам військ військових округів та повітряно-десантних військ спланувати і розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації.