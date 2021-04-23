Игнорирование коронавируса украинцами объяснила социолог, фото: УНИАН

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Карантин в Украине не дает желаемого результата из-за отношения граждан к введенным правилам. Уровень толерантности украинцев к любым запретам очень низкий. Это связано с тем, что в нашем менталитете присутствует анархическая нотка.



Очень много украинцев игнорируют карантин, хотя боятся коронавируса. Причины такого отношения к введенным в стране ограничениям пояснила социолог Евгения Близнюк в интервью изданию «Новое время».



Психолог отметила, что сегодня украинцы все же больше боятся коронавируса, чем год назад. Это связано с тем, что в прошлом году у многих не было близких знакомых, которые переболели ковидом.



Теперь, как показывают данные за апрель 2021 года, уже у 46% украинцев кто-то из окружения болели коронавирусом, и люди имели возможность убедиться, что болезнь проходит очень по-разному.



Однако, несмотря на страх, много украинцев все равно не придерживаются карантина, говорит социолог.

Да, у нас есть определенный нигилизм и пренебрежение к средствам защиты в обществе. Но это скорее связано с тем, что такая анархическая нотка в нашем менталитете. Ведь в истории независимой Украины незначительная практика эффективных запретов, и уровень нашей толерантности к запретам очень низкий. Украина в принципе это вольница по своему психотипу, — считает Близнюк.

По ее мнению, этим объясняется то, что в отличие от европейских стран, в Украине «мало кого штрафуют, и никто не видит, чтобы человека без маски остановили, сделали замечание».

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