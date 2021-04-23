В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n153710-chetvertaya-volna-koronavirusa-epidemiolog-rasskazal-pridet-li-ona-v-ukrainu.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. В парламентском комитете по здравоохранению ожидают осенью 2021 года четвертую волну коронавируса, которая может быть еще сложнее.

Однако иммунологи придерживаются несколько иного мнения, сообщает «24 канал».

По мнению врача-иммунолога Бориса Донского, ситуация может улучшиться — при условии, если в Украине привьют достаточное количество людей, а новые критические штаммы коронавируса не появятся.

Если они не появятся, а достаточно мощная вакцинация пройдет за лето, то на осень я бы не смотрел так пессимистично, — отметил он.

По словам медика, будет более чем достаточно, если будет выполнен обнародованный правительством план вакцинации, который предусматривает прививку до конца года 22 млн украинцев.

Однако, отмечает Донской, есть сомнения в реалистичности этой цифры — за два месяца в Украине вакцинировали менее 0,5 млн человек.

Поэтому, я не знаю, как можно будет организовать 22 млн, — отметил он.

Донской отмечает, что, возможно, нужно вакцинировать хотя бы 10 млн человек, однако это должны быть люди из конкретных регионов, которые еще не болели и имеют больший риск осложнений.

Если за лето этих людей провакцинировать, тогда можно оптимистично прогнозировать, что осенью 2021 года не будет новой волны коронавируса, — отметил он.

Напомним, за все время пандемии коронавируса в Украине зафиксировали уже более 2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.