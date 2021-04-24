Міноборони РФ до жовтня обмежило судноплавство в Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n153722-minoborony-rf-do-jovtnya-zakrylo-chastynu-chornogo-morya-dlya-inozemnyh-korabliv.html

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Росія відсьогодні закрила частину Чорного моря для іноземних кораблів за рішенням власного міністерства оборони. Обмеження на судноплавство діятиме з 24 квітня до 31 жовтня.

У цей період прохід іноземних військових кораблів та інших суден заборонено у трьох районах Чорного моря:

ділянці акваторії вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму (приблизно від Севастополя до Гурзуфа);

прямокутній ділянці біля берегів Керченського півострова;

ділянці біля західного краю Криму.

Керченська протока і підходи до неї залишилися вільними для судноплавства. Міноборони РФ не назвало причини такого рішення, пише DW.

Пентагон назвав дії Москви спробою дестабілізації ситуації в Україні й закликав Росію припинити переслідування суден в регіоні і нарощування сил вздовж кордону з Україною і в окупованому Криму. У Держдепартаменті США такий крок російської сторони вважають неспровокованою ескалацією, мета якої — підрив і дестабілізація України.

Євросоюз також закликав Кремль відмовитися від закриття частини акваторії Чорного моря і обмеження доступу у повітряному просторі.