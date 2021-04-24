Ракурсhttps://racurs.ua/
Минобороны РФ до октября закрыло часть Черного моря - детали
Минобороны РФ до октября закрыло часть Черного моря — деталиhttps://racurs.ua/n153722-minoborony-rf-do-oktyabrya-zakrylo-chast-chernogo-morya-detali.htmlРакурс
Россия с сегодняшнего дня закрыла часть Черного моря для иностранных кораблей по решению своего министерства обороны. Ограничения на судоходство будет действовать с 24 апреля по 31 октября.
В этот период проход иностранных военных кораблей и других судов запрещен в трех районах Черного моря:
участке акватории вдоль побережья временно оккупированного Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа);
прямоугольной области у берегов Керченского полуострова;
участке у западного края Крыма.
Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. Минобороны РФ не назвало причины такого решения, пишет DW.
Пентагон назвал действия Москвы попыткой дестабилизации ситуации в Украине и призвал Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В Госдепартаменте США такой шаг российской стороны считают неспровоцированной эскалацией, цель которой — подрыв и дестабилизация Украины.
Евросоюз также призвал Кремль отказаться от закрытия части акватории Черного моря и ограничения доступа в воздушном пространстве.
.