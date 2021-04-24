Минобороны РФ до октября закрыло часть Черного моря - детали

https://racurs.ua/n153722-minoborony-rf-do-oktyabrya-zakrylo-chast-chernogo-morya-detali.html

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Россия с сегодняшнего дня закрыла часть Черного моря для иностранных кораблей по решению своего министерства обороны. Ограничения на судоходство будет действовать с 24 апреля по 31 октября.

В этот период проход иностранных военных кораблей и других судов запрещен в трех районах Черного моря:

участке акватории вдоль побережья временно оккупированного Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа);

прямоугольной области у берегов Керченского полуострова;

участке у западного края Крыма.

Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. Минобороны РФ не назвало причины такого решения, пишет DW.

Пентагон назвал действия Москвы попыткой дестабилизации ситуации в Украине и призвал Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В Госдепартаменте США такой шаг российской стороны считают неспровоцированной эскалацией, цель которой — подрыв и дестабилизация Украины.

Евросоюз также призвал Кремль отказаться от закрытия части акватории Черного моря и ограничения доступа в воздушном пространстве.