Honda к 2040 году будет выпускать только электромобили. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n153721-honda-k-2040-godu-budet-vypuskat-tolko-elektromobili.html

Ракурс

Honda, японская автомобильная компания, намерена к 2040 году выпускать только электромобили.

Чтобы достичь этой цели, компания вложит в разработку в течение ближайших шести лет 5 трлн иен (46 млрд долл.), пишет Bloomberg.

В настоящее время продажи электромобилей Honda в Японии составляют менее процента от общего объема. Компания хочет увеличить долю экологических авто в Северной Америке и Китае до 40% к 2030 году, а к 2035 году ― до 80%.

В Японии Honda намерена довести этот показатель до 20% к 2030 году и до 80% к 2035 году. За счет этого компания хочет увеличить прибыль на 7%.

Это будет нелегкая борьба. Речь идет о том, как быстро мы сможем построить структуру, которая позволит нам получать прибыль, ― сказал новый президент компании Тошихиро Мибе.

Напомним, Xiaomi, китайский производитель телефонов, планирует создавать электрокары под собственным брендом. Желание Xiaomi производить электромобили связано с тем, что смартфонный бизнес приносит небольшую маржу.