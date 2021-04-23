Из-за обвала шахты погиб горняк на Днепропетровщине

https://racurs.ua/n153720-iz-za-obvala-shahty-pogib-gornyak-na-dnepropetrovschine.html

Ракурс

Из-за обвала пород на шахте «Благодатная» в Днепропетровской области погиб 30-летний горняк Дмитрий Курасов.

Обвал пустых пород произошел 23 апреля около 12.30, в этот момент двое работников проводили там демонтажные работы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Один из мужчин получил травмы, другого через некоторое время нашли под завалами. У погибшего осталось двое детей.

Большая семья Независимого профсоюза горняков Украины, членом которой был Дмитрий, выражает соболезнования семье погибшего. Это действительно тяжелая и невосполнимая потеря, — написал Волынец.

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