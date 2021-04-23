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Ракурс
Из-за обвала шахты погиб горняк на Днепропетровщине

Из-за обвала шахты погиб горняк на Днепропетровщине

23 апр 2021, 21:57
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Из-за обвала пород на шахте «Благодатная» в Днепропетровской области погиб 30-летний горняк Дмитрий Курасов.

Обвал пустых пород произошел 23 апреля около 12.30, в этот момент двое работников проводили там демонтажные работы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Один из мужчин получил травмы, другого через некоторое время нашли под завалами. У погибшего осталось двое детей.


Большая семья Независимого профсоюза горняков Украины, членом которой был Дмитрий, выражает соболезнования семье погибшего. Это действительно тяжелая и невосполнимая потеря, — написал Волынец.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на расположенной в историческом центре города улице Нежинской обвалился дом 1879 года построения.

Источник: Ракурс


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