Как повлияла радиация на детей чернобыльцев, исследовали ученые. Фото: Ракурс

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Ракурс

Радиация, полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), не повлияла на ДНК их детей.

Ученые исследовали геномы детей, зачатых с 1987 по 2002 годы, а также геномы их родителей. В частности, это ликвидаторы аварии на атомной электростанции и те, кто жил в 70-километровой зоне вокруг ЧАЭС, пишет Science.

Мутаций, которые могли бы быть последствиями радиационного облучения, у детей не обнаружили. По словам профессора Джерри Томаса из Имперского колледжа Лондона, который изучает рак и опухоли, связанные с радиацией, новые данные свидетельствуют, что «даже когда люди получали относительно высокие дозы радиации, это никак не влияло на будущее их детей».

Как сообщил один из авторов исследования Стивен Ченок из Национального института рака США, для сравнения ДНК матери, отца и ребенка ученые отбирали целые семьи. Радиационное облучение, полученное родителями, не влияет на детей, которых они зачали в будущем.