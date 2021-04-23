День солидарности молодежи и рождения газировки, фото: pon.org.ua

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24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Этому празднику уже 64 года — впервые его отметили в 1957 году по решению Всемирной федерации демократической молодежи. Дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки.



Этот день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.



Раньше Международный день солидарности молодежи отмечали очень широко. В этот день проводили молодежные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно планировалась.



Но после того, как в 1999 году основали Международный день молодежи, празднования Международного Дня солидарности молодежи практически сошло на нет, и теперь эта дата отмечается эпизодически, как правило, по инициативе и при поддержке различных молодежных и общественных организаций.



Также 24 апреля отмечают День рождения газировки.



В этот день 188 лет назад в США была запатентована газированная вода. Этим изобретением мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли. Именно он открыл одно из свойств диоксида углерода, и стал первым человеком, который изготовил газированную воду.



С этого момента началось триумфальное шествие «газировки» по планете. Учитывая общую любовь к этому напитку, неудивительно, что в календаре праздников появился День рождения газировки.



А поскольку точной даты открытия в дневниках Пристли не сохранилось, поэтому решено было выбрать 24 апреля — день, когда в США запатентовали напиток с пузырьками газа, которые добавляют особой свежести.



Православная церковь 24 апреля чтит память Святого Антипа. Святой Антип был учеником Иоанна Богослова Он стал епископом Пергамской церкви в Малой Азии. Согласно житию святого, он отказался прекратить свою проповедь о Христе и принести жертву языческим богам. За это его бросили в раскаленный медный котел, изготовленный в форме быка. Тело Святого Антипа тайно похоронили местные христиане.



В народе Антипа считали целителем от зубной боли. Когда у кого-то болел зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. Говорили, что после проведения такого обряда зубы переставали тревожить человека.



Именины 24 апреля отмечают Иакова, Антипы и Иваны.



Знаменательные события, которое произошли 24 апреля в мировой истории и истории Украины:

в 1184 году до н. е. греческие воины смогли пробраться в Трою при помощи троянского коня;

в 1648 году четыре полка реестровых казаков восстали против польской власти и перешли на сторону гетмана Богдана Хмельницкого;

в 1833 году в США запатентована газированная вода;

в 1884 году Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана;

в 1919 году большевики на один день захватили Киев;

в 1920 году правительства Польши и УНР заключили соглашение о военной помощи;

в 1953 году английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю;

в 1987 году в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

в 1990 году на орбиту Земли был выведен телескоп Хаббл;

в 1992 году создана Федеративная Республика Югославия (Сербия и Черногория);

в 2004 году Виталий Кличко в бою с Корри Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC;

в 2005 году инаугурация папы Бенедикта XVI.

24 апреля родились:

в 1952 году Жан-Поль Готье, французский модельер. После работы у Пьера Кардена (Pierre Cardin) создал в 1978 свою первую коллекцию.

в 1942 году Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса.

в 1817 году Жан Шарль де Мариньяк, швейцарский химик, открыл иттербий. Ионы иттербия используются для производства мощных волоконных лазеров.

в 1490 году Франциск Скорина, белорусский первопечатник, просветитель.

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