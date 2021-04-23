Выплаты за смерть от вакцинации установил Кабмин – подробности. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине, в то же время были зафиксированы смертельные случаи после полученных прививок.

Государство выплатит больше 1,7 млн грн в случае смерти в результате вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в постановлении Кабмина, которое обнародовали в пятницу, 23 апреля.

Согласно документу в случае смерти лица в связи с вакцинацией от COVID-19 государство обязано выплатить членам семьи, родителям или иждивенцам умершего выплату, что составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2021 года. Таким образом, выплата составит больше 1,7 млн грн.



В то же время в случае получения инвалидности также предусмотрены выплаты:

для лиц с инвалидностью I группы выплата составит 400 прожиточных минимумов или 908 тыс. грн;

для лиц с инвалидностью II группы — 350 прожиточных минимумов или 794,5 тыс. грн;

для лиц с инвалидностью III группы — 300 прожиточных минимумов или 681 тыс. грн.

Отмечается, что причинную связь инвалидности с осложнениями, возникшими после вакцинации, будут устанавливать на основе протокола расследования, который подается группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

Ранее мы сообщали, что состоялась новая поставка вакцины от коронавируса англо-шведского производителя AstraZeneca. Утром 23 апреля в аэропорту «Киев» приземлился самолет с 367 тыс. 200 дозами вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, которую изготовили в Южной Корее.