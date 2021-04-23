Виплати за смерть від вакцинації встановив Кабмін – подробиці. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153718-vyplaty-za-smert-vid-vakcynaciyi-vstanovyv-kabmin-podrobyci.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні, водночас було зафіксовано смертельні випадки після отриманих щеплень.

Держава виплатить понад 1,7 млн грн у разі смерті внаслідок вакцинації від коронавірусу. Про це йдеться в постанові Кабміну, яку оприлюднили в п’ятницю, 23 квітня.

Згідно з документом, у разі смерті особи через вакцинацію від COVID-19 держава зобов’язана виплатити членам родини, батькам або утриманцям померлого виплату, що складає 750 прожиткових мінімумів для працездатних людей станом на 1 січня 2021 року. Таким чином, виплата складатиме понад 1,7 млн грн.



Водночас у разі отримання інвалідності також передбачені виплати:

для осіб з інвалідністю І групи виплата складатиме 400 прожиткових мінімумів або 908 тис. грн;

для осіб з інвалідністю II групи — 350 прожиткових мінімумів або 794,5 тис. грн;

для осіб з інвалідністю III групи — 300 прожиткових мінімумів або 681 тис. грн.

Зазначається, що причинний зв’язок інвалідності з ускладненнями, що виникли після вакцинації, будуть встановлювати на основі протоколу розслідування, що подається групою оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.

Раніше ми повідомляли, що відбулася нова поставка вакцини від коронавірусу англо-шведського виробника AstraZeneca. Вранці 23 квітня в аеропорту «Київ» приземлився літак з 367 тис. 200 дозами вакцини проти коронавірусу AstraZeneca-SKBio, яку виготовили в Південній Кореї.