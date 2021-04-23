У Зеленського відповіли на ідею Кремля про нормандську зустріч з ватажками ЛДНР

У Зеленського відповіли на ідею Кремля нормандської зустрічі з ватажками ЛДНР

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Нормандська зустріч на Донбасі за участі представників так званих Донецької та Луганської «народних республік» може розмити саму ідею переговорів.

Представники ЛДНР є ще одним обличчям російської сторони. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив радник керівника Офісу президента України з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

За його словами, українська сторона завжди виступала тільки за конструктивний підхід до переговорів. На сьогодні є різні переговорні формати — лідерів «нормандської четвірки», політичних радників, Тристороння контактна група і Спільний центр з контролю і координації.

Розцінюємо пропозицію Дмитра Козака про проведення свого роду змішаних переговорів на Донбасі за участі представників Франції, Німеччини, України, Росії та несуб'єктних в юридичному сенсі осіб з ОРДЛО як те, що може розмити саму ідею переговорів, — зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що участь представників ЛДНР не буде конструктивною, оскільки вони не приймають самостійних рішень і фактично є ще одним обличчям російської сторони.

Щоб забезпечити конструктивність, пропозицію Дмитра Козака можна розглянути та спробувати реалізувати на рівні Тристоронньої контактної групи, — додав Подоляк.



Водночас, на його думку, пропозиція Володимира Зеленського про переговори з Володимиром Путіним на Донбасі дає шанс на створення нового особливого формату для діалогу, який може бути ефективним і діяти одночасно зі збереженням і розвитком інших переговорних ліній.

Нагадаємо, куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що РФ пропонує Німеччині та Франції до 27 квітня обговорити перемир’я на Донбасі. Він також пропонує провести зустріч безпосередньо на Донбасі — за участю України та бойовиків ДНР і ЛНР.