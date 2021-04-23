У Зеленского ответили на идею Кремля о нормандской встрече с главарями ЛДНР

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Нормандская встреча на Донбассе с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» может размыть саму идею переговоров.

Представители ЛДНР являются еще одним лицом российской стороны. Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

По его словам, украинская сторона всегда выступала только за конструктивный подход к переговорам. На сегодня есть разные переговорные форматы — лидеров «нормандской четверки», политических советников, Трехсторонняя контактная группа и Совместный центр по контролю и координации.

Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода смешанных переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО как-то, что может размыть саму идею переговоров, — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что участие представителей ЛДНР не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются еще одним лицом российской стороны.

Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы, — добавил Подоляк.



В то же время, по его мнению, предложение Владимира Зеленского о переговорах с Владимиром Путиным на Донбассе дают шанс на создание нового особого формата для диалога, который может быть эффективным и действовать одновременно с сохранением и развитием других переговорных линий.

Напомним, куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что РФ предлагает Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. Он также предлагает провести встречу непосредственно на Донбассе — с участием Украины и боевиков ДНР и ЛНР.